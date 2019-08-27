НОВОСТИ

Настя Ивлеева похвасталась новой иномаркой «под цвет ногтей»

Машина обошлась ведущей как минимум в четыре миллиона рублей.

Настя Ивлеева похвасталась новой иномаркой «под цвет ногтей»
Настя Ивлеева похвасталась новым авто. Фото: globallookpress.com

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева не скрывает, что профессиональная деятельность приносит ей хороший доход. Только на одежду и украшения девушка тратит миллионы рублей, а недавно она похвасталась в Instagram новой иномаркой.

На кадрах, которые артистка разместила в «сториз», она демонстрирует поклонникам Chevrolette Camaro ярко-желтого цвета. Стоимость роскошного автомобиля стартует от четырех миллионов рублей, что, конечно же, не удержало звезду от покупки.

«Покупаю новую машинку. Иди к мамочке, мое лимонное чудо», – заявила Настя.

Фото: Instagram@_agentgirl_

В следующем видео популярный блогер продемонстрировала на камеру свой новый маникюр такого же лимонного оттенка.

«У меня новое хобби. Я покупаю машинки под цвет ногтей!» – пошутила телеведущая.

Фото: Instagram@_agentgirl_

Ранее поклонники подсчитали, во сколько обошелся Ивлеевой ее модный образ, запечатленный на одном из снимков в соцсети. Как вычислили фанаты, на кроссовки Dior, брюки Adidas, рюкзак Gucci, украшения, часы, смартфон и другие аксессуары знаменитость потратила почти восемь миллионов рублей. Настя не стала отрицать, что подписчики догадались правильно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Настя Ивлеева похвасталась новой иномаркой «под цвет ногтей»
Интересно?
Поделись с друзьями: