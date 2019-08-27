Настя Ивлеева похвасталась новой иномаркой «под цвет ногтей»

Машина обошлась ведущей как минимум в четыре миллиона рублей.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева не скрывает, что профессиональная деятельность приносит ей хороший доход. Только на одежду и украшения девушка тратит миллионы рублей, а недавно она похвасталась в Instagram новой иномаркой.

больше по теме AgentShow Насти Ивлеевой продолжится в новом формате Подробности блогер не стала раскрывать, но пообещала поклонникам «пушку».

На кадрах, которые артистка разместила в «сториз», она демонстрирует поклонникам Chevrolette Camaro ярко-желтого цвета. Стоимость роскошного автомобиля стартует от четырех миллионов рублей, что, конечно же, не удержало звезду от покупки.

«Покупаю новую машинку. Иди к мамочке, мое лимонное чудо», – заявила Настя.

В следующем видео популярный блогер продемонстрировала на камеру свой новый маникюр такого же лимонного оттенка.

«У меня новое хобби. Я покупаю машинки под цвет ногтей!» – пошутила телеведущая.

Ранее поклонники подсчитали, во сколько обошелся Ивлеевой ее модный образ, запечатленный на одном из снимков в соцсети. Как вычислили фанаты, на кроссовки Dior, брюки Adidas, рюкзак Gucci, украшения, часы, смартфон и другие аксессуары знаменитость потратила почти восемь миллионов рублей. Настя не стала отрицать, что подписчики догадались правильно.