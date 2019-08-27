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Меньшова призналась, что трудно идет на сближение с незнакомыми людьми

Юлия вспомнила известный рассказ Ивана Бунина «Легкое дыхание».

Меньшова призналась, что трудно идет на сближение с незнакомыми людьми
Юлия Меньшова/instagram.com/juliavmenshova/

На своей странице в Instagram актриса сделала подробную публикацию, в которой рассказала не о себе и членах своей семьи, а об актрисе Насте Цветаевой, с которой подружилась, путешествуя по Израилю. Юлия обнародовала несколько фото Насти и ее супруга, сына, дочери и новорожденного малыша, поведав историю подруги и связав ее с рассказом Ивана Бунина «Легкое дыхание». «На свете есть «легкие» люди, к которым я себя отнести не могу, а вот Настю Цветаеву  как раз запросто»,  — подчеркнула Юлия.

Она призналась, что трудно идет на сближение с незнакомыми людьми и когда ее в Израиле «отловила» Настя, с которой Меньшова ранее не встречалась, предложив вместе погулять, она почему-то не отказалась. Первая встреча превратилась в годы дружбы.

«Настя обладает редким даром — искусством жить радостно. И каждая деталь этой жизни почему-то интересна и является поводом для творчества», — поведала Меньшова.

Она призналась, что именно Настя уговорила ее завести мини-блог в Instagram, хотя Меньшова поначалу сомневалась. Но теперь, как заявила Юлия, она рада, что у нее масса подписчиков и насыщенная виртуальная жизнь.
«В общем, какое счастье, что есть на свете такие легкие люди, рядом с которыми и сам обретаешь легкость и даже смелость», — сделала Юлия поклон в адрес подруги.

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Иван БунинтелеведущаяЮлия Меньшова

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Меньшова призналась, что трудно идет на сближение с незнакомыми людьми
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