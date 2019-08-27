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Юрий Жирков отметил 36-летие на военном полигоне

Супруга устроила футболисту необычный праздничный сюрприз.

Юрий Жирков отметил 36-летие на военном полигоне
Юрий и Инна Жирковы. Фото: пресс-служба футболиста

Футболисту национальной сборной и питерского клуба «Зенит» Юрию Жиркову исполнилось 36 лет. День рождения спортсмен неожиданно для самого себя отметил на боевом полигоне, где супруга Инна устроила для него необычный праздник.

Известно, что чемпион обычно сторонится шумных вечеринок и не стремится отмечать собственные дни рождения. Зато он всерьез увлекается военной тематикой и собирает коллекцию редких предметов тех времен. Поэтому, по словам Инны Жирковой, концепция праздника-сюрприза оказалась очевидной.

Жена знаменитого футболиста втайне от него договорилась о посещении полигона с действующей боевой техникой. Собрав самых верных друзей Юрия, избранница доставила на место и его самого. Куда его везет супруга, он не знал до последней секунды, поэтому сюрприз по-настоящему удался.

Юрий Жирков прокатился на танке. Фото: пресс-служба футболиста

На полигоне футболист вместе с друзьями прокатился на настоящем танке. Компания постреляла по мишеням, попробовала блюда полевой кухни, а в конце дня устроила посиделки у костра.

«Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь», – говорит Инна Жиркова.

В подарок полузащитник получил кортик, военную книгу и набор разведчика. После праздника Юрий признался, что этот день оказался одним из самых ярких в его жизни.

Юрий Жирков стреляет по мишеням. Фото: пресс-служба футболиста
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Юрий Жирков отметил 36-летие на военном полигоне
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