Юрий Жирков отметил 36-летие на военном полигоне

Футболисту национальной сборной и питерского клуба «Зенит» Юрию Жиркову исполнилось 36 лет. День рождения спортсмен неожиданно для самого себя отметил на боевом полигоне, где супруга Инна устроила для него необычный праздник.

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Известно, что чемпион обычно сторонится шумных вечеринок и не стремится отмечать собственные дни рождения. Зато он всерьез увлекается военной тематикой и собирает коллекцию редких предметов тех времен. Поэтому, по словам Инны Жирковой, концепция праздника-сюрприза оказалась очевидной.

Жена знаменитого футболиста втайне от него договорилась о посещении полигона с действующей боевой техникой. Собрав самых верных друзей Юрия, избранница доставила на место и его самого. Куда его везет супруга, он не знал до последней секунды, поэтому сюрприз по-настоящему удался.

На полигоне футболист вместе с друзьями прокатился на настоящем танке. Компания постреляла по мишеням, попробовала блюда полевой кухни, а в конце дня устроила посиделки у костра.

«Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь», – говорит Инна Жиркова.

В подарок полузащитник получил кортик, военную книгу и набор разведчика. После праздника Юрий признался, что этот день оказался одним из самых ярких в его жизни.