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Певец Юлиан высказался о своей госпитализации и состоянии сердца

Артист заверил поклонников, что с его здоровьем все в порядке.

Певец Юлиан высказался о своей госпитализации и состоянии сердца
Певец Юлиан заверил, что у него нет проблем с сердцем. Фото: globallookpress.com

Певец Юлиан поспешил успокоить поклонников после слухов о его госпитализации. По словам звезды популярной музыки девяностых, переживать фанатам совершенно незачем, с его здоровьем все в порядке.

Ранее СМИ сообщили, что певцу стало плохо с сердцем. К нему несколько раз вызывали скорую помощь, после чего экстренно доставили в медучреждение, где его состояние продолжило ухудшаться. Юлиан заверил, что в Боткинской больнице действительно был, но лишь для планового обследования, а сердечно-сосудистых заболеваний у него нет.

«У меня с сердцем все идеально. Просто я всем советую планово раз в полгода проходить обследование и проверять все свои органы», – заявил 46-летний артист «Пятому каналу».

Напомним, после известия о госпитализации Юлиана портал Teleprogramma.pro связался с его супругой Анастасией. Как рассказала певица, у мужа немного поднялось давление. Он обратился к врачам, которые оказали ему необходимую помощь, и вскоре вернется из клиники домой.

Артистка отметила, что ее избранник не употребляет спиртное, но слишком много курит, с чем она намерена всерьез бороться.

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госпитализация звездыпевец ЮлианПевица АнастасияЮлиан и Анастасия

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Певец Юлиан высказался о своей госпитализации и состоянии сердца
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