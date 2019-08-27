Певец Юлиан высказался о своей госпитализации и состоянии сердца

Артист заверил поклонников, что с его здоровьем все в порядке.

Певец Юлиан поспешил успокоить поклонников после слухов о его госпитализации. По словам звезды популярной музыки девяностых, переживать фанатам совершенно незачем, с его здоровьем все в порядке.

Ранее СМИ сообщили, что певцу стало плохо с сердцем. К нему несколько раз вызывали скорую помощь, после чего экстренно доставили в медучреждение, где его состояние продолжило ухудшаться. Юлиан заверил, что в Боткинской больнице действительно был, но лишь для планового обследования, а сердечно-сосудистых заболеваний у него нет.

«У меня с сердцем все идеально. Просто я всем советую планово раз в полгода проходить обследование и проверять все свои органы», – заявил 46-летний артист «Пятому каналу».

Напомним, после известия о госпитализации Юлиана портал Teleprogramma.pro связался с его супругой Анастасией. Как рассказала певица, у мужа немного поднялось давление. Он обратился к врачам, которые оказали ему необходимую помощь, и вскоре вернется из клиники домой.

Артистка отметила, что ее избранник не употребляет спиртное, но слишком много курит, с чем она намерена всерьез бороться.