Владимиру Машкову вручат в Кремле Орден почета

Президент России Владимир Путин издал указ о наградах врачам, учителям, работникам транспорта, сельского хозяйства и деятелям культуры. По традиции награды будут вручены на торжественной церемонии в Кремле.

Орденом почета будет награжден художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

До того как в апреле прошлого года Машков занял эту престижную должность был долгий путь в театре и кино. Интересно, что в начале своего трудового пути он не собирался быть актером, поступив в начале 80-х годов на отделение биологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Но творческое начало дало о себе знать и уже через год он стал студентом театрального училища в Новосибирске. Правда, спустя время из-за драки был оттуда исключен. Тяга к творчеству от этого не пострадала, и настойчивость Машкова была вознаграждена, ему посчастливилось поступить в Школу-студию МХАТ. Правда, и на этот раз студенчество продлилось недолго, вновь сказался буйный нрав, и вновь он был изгнан.

Но и на этот раз тяга к творчеству не угасла, устроился декоратором во МХАТ, потом поступил к Олегу Табакову, стал играть в его театре.

И Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, все-таки осилил в 90-м году. Потом пришла слава в кино — картины «Лимита» и «Подмосковные вечера» сделали его знаменитым…

Государственных званий и наград удостоены также следующие актеры и режиссеры.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден художественный руководитель Московского академического камерного хора Владимир Минин.

Орденом дружбы — народная артистка России Ирина Купченко и создатель «Ералаша» Борис Грачевский.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила композитор Лара Квинт.

Звание Заслуженного артиста РФ — актер российского молодежного театра Олег Зима и актеры театра «Квартет И» Камиль Ларин и Александр Демидов.