«Трагическая судьба»: Садальский с грустью отметил день рождения Арлазорова

Станислав Садальский часто делится с поклонниками в соцсети воспоминаниями об известных артистах, с которыми он дружил и работал в разные годы. В одном из последних постов в Instagram актер напомнил о том, что знаменитый юморист Ян Арлазоров, скончавшийся в 2009 году, мог бы в эти дни отметить 71-летие.

По словам Садальского, он и его коллеги почтили память заслуженного артиста в день его рождения. Он опубликовал в своем блоге архивный сценический снимок с Арлазоровым и отметил, что тот прослужил в театре Моссовета свыше трех десятилетий. Из-за его славы многие не скрывали зависти к нему, но небывалая популярность не сделала юмориста счастливым.

«Трагическая судьба у Арлазорова. За маской шута скрывалась чрезвычайно сложная личность, сильно обидчив был», – пишет Садальский.

Напомним, жизнь Яна Арлазорова оборвалась в 61 год после тяжелой и продолжительной болезни, с которой он боролся около двух лет. Сообщалось, что артист не хотел оперировать пораженный опухолью желудок, предпочитая вместо хирургического вмешательства лечебное голодание и помощь целителей.