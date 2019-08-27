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Марина Юдашкина рассказала о происшествии со старшим внуком

Трехлетний Анатолий, находясь в Гонконге, сломал руку.

Марина Юдашкина рассказала о происшествии со старшим внуком
Марина Юдашкина/instagram.com/marinayudashkina/

61-летняя супруга кутюрье Валентина Юдашкина Марина прибыла в Гонконг, куда ранее прилетела ее дочь, 28-летняя Галина, со всей семьей: супругом, бизнесменом Петром Максаковым, и сыновьями, трехлетним Анатолием и годовалым Аркадием. Марина опубликовала в Instagram фото с малышами в бассейне, на которых видно, что у Анатолия загипсована рука.

«У Аркаши новый купальный костюм» — так, не драматизируя, рассказала о несчастье с мальчиком Марина. Как именно ребенок сломал руку, бабушка не пояснила. Однако, судя по фото, проблема со здоровьем не мешает мальчугану плескаться с младшим братом в бассейне.

Среди звездных подписчиков Марины отметилась телеведущая Эвелина Хромченко, назвавшая Аркадия «мини-терминатором». Многие поклонники пожалели мальчика. «А что с ручкой у Анатолия? Дай Бог ему скорейшего выздоровления», «Крепись, малыш, поправляйся, «Жаль мальчика! Пусть быстрее заживет ручка», — такие напутствия появились в комментариях.

Напомним, Галина сама рассказала в социальной сети о том, что уезжает надолго в Гонконг. В данный момент семья обустраивается на новом месте и знакомится с азиатской культурой.

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Валентин ЮдашкинГалина ЮдашкинаМарина Юдашкина

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Марина Юдашкина рассказала о происшествии со старшим внуком
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