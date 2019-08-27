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Певица Анастасия опровергла сообщения о тяжелом состоянии Юлиана

Супруга исполнителя прокомментировала слухи о его экстренной госпитализации.

Певица Анастасия опровергла сообщения о тяжелом состоянии Юлиана
Певец Юлиан находится в больнице. Фото: globallookpress.com

Поклонники культового исполнителя девяностых Юлиана обеспокоены его здоровьем. Сообщалось, что 46-летнего артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Слухи о госпитализации певца прокомментировала его супруга, певица Анастасия. По ее словам, Юлиан действительно находится в медицинском учреждении, в Боткинской больнице. Однако ни о каких серьезных проблемах со здоровьем речи не идет. Артист обратился в клинику для плановой сдачи анализов и диагностики.

«В действительности у него просто поднялось давление на фоне курения. Он очень много курит», – сообщила Анастасия.

Певица подчеркнула, что алкоголь ее муж практически не употребляет, а сердце у него абсолютно здорово. В больнице ему сделали нормализовавший давление укол, в ближайшее время он отправится домой.

Напомним, Анастасия и Юлиан поженились в конце марта 2019 года. Чтобы свадебное торжество получилось идеальным, звезды сели на диету и даже обратились к косметологам, чтобы сделать подтяжку лица. Для певца этот брак стал первым, а для его избранницы – седьмым, писал портал Teleprogramma.pro.

Анастасия и Юлиан. Фото
Анастасия и Юлиан. Фото: Instagram@radio_julian
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госпитализацияпевец ЮлианПевица Анастасия

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Певица Анастасия опровергла сообщения о тяжелом состоянии Юлиана
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