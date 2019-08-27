Олег Меньшиков отреагировал на сообщения в СМИ о своем плохом самочувствии

На днях народному артисту России стало плохо. 58-летний кумир миллионов людей попал в больницу. Причиной стали переживания из-за смерти 79-летней Александры Назаровой. Олег Меньшиков занимался похоронами актрисы, но на церемонию прощания с ней не пришел из-за плохого самочувствия.
Сотрудники театра имени Ермоловой рассказали порталу Teleprogramma.pro, что угрозы здоровью любимого художественного руководителя нет. Меньшиков руководит театром в центре столицы 7 лет. За этот период он не пропустил ни одной репетиции.
Сегодня Олег Меньшиков сам подтвердил свое нормальное самочувствие, выложив пост в инстаграм. «С Днем Российского кино, друзья», — написал он. Пост собрал сотни комментариев с пожеланиями здоровья и комплиментами внешнему виду звезды.