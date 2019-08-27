Андрейченко выставила на продажу свою виллу в Мексике

По оценкам независимых экспертов стоимость такой недвижимости начинается от семи миллионов рублей.

Стало известно, что работа Духовного центра Андрейченко в Мексике приостановлена и недвижимость выставлена на продажу. Сколько просят за виллу, расположенную на мексиканском побережье Ривьера Майя в районе, который знаменит центрами йоги, неизвестно. По оценкам независимых экспертов цены на такую недвижимость начинаются от семи миллионов рублей.

Кстати, этот район был выбран звездой фильма «Мэри Поппинс» не случайно, не секрет, что она опытный адепт духовных практик, сыроедения и вегетарианства. Еще знаменитость была в восторге от местных жителей, отличающихся, по ее мнению, добротой и духовностью. И, конечно, он невероятной красоты окружающей природы, ее яркости красок.

И вот спустя почти 10 лет знаменитая актриса решила покинуть здешние места. «Наташа действительно собирается продать резиденцию», — рассказали в окружении знаменитости «СтарХиту».

Правда, пока еще желающих приобрести недвижимость нет, но такой шикарный дом вряд ли долго будет пустовать. На него и ранее был спрос, его с удовольствием арендовали, когда звезда сдавала его на время, когда уезжала на съемки в Россию.