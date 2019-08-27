Успенская уехала в Испанию на процедуру «омоложения»

65-летняя певица третий год подряд набирается сил в Марбелье.

В свои 65 лет исполнительница хита «Пропадаю я» остается одной из самых часто гастролирующих российских звезд… Успенская смеется, что поспать пять часов и перекусить хотя бы раз в день — уже большое счастье.

А потому каждое лето звезда отправляется в испанскую Марбелью восстановить силы в преддверии осени. На берегу моря у артистки целая программа, включающая в себя многочисленные SPA, салоны и визиты к докторам.

«Проходишь пару метров и уже море, нет изматывающей жары, — описывает отдых Успенская. — Шикарная инфраструктура вокруг, вкуснейшие рестораны, прекрасные врачи… Все медики уже давно знакомые, прохожу полное медицинское обследование», сообщает «СтарХит».

Артистка поделилась, что в первые же дни посетила офтальмолога и прошла гастроскопию. А главное, смогла, наконец-то, хорошенько выспаться….

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«У меня постоянный недосып, — продолжает Успенская. — А тут я сплю до десяти-одиннадцати утра и питаюсь здоровой пищей: рыбой, салатами, овощами и фруктами. А вот моему Йорку Джунику очень нравятся местные томаты», — добавила она.

Впрочем, силы певице и правда понадобятся. Ведь впереди у нее тур по Америке, Канаде, Украине и Прибалтике.