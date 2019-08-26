Галкин попозировал для селфи с пятилетним сыном Гарри

Максим Галкин провел вечер в компании пятилетнего сына от Аллы Пугачевой. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале решил поделиться с подписчиками в Instagram свежим селфи. Примечательно, что возлюбленный Примадонны отечественного шоу-бизнеса решил сфотографировать свое зеркальное отражение. Вместе с папой в импровизированной фотосъёмке поучаствовал и братик маленькой Лизы.

«Всем прекрасного настроения! А ведь мне казалось, что я смотрю в камеру», — не без иронии подметил артист.

Напомним, что Максим Галкин провел уикенд в Латвии в компании жены и ее близкой подруги Лаймы Вайкуле. Исполнительница пришла на встречу с Примадонной в компании возлюбленного Андрея Латковского. Таким образом, у знаменитостей состоялось двойное свидание. Артисты поужинали на берегу Балтийского моря.

Напомним, что вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает пятилетних двойняшек Гарри и Лизу. Дочка Примадонны подружилась с восьмилетней наследницей Светланы Лободы — Евангелиной. Кроме того, малышка тесно общается с дочкой Кристины Орбакайте — Клавдией Земцовой.