Кардашьян придумала новое название своему бренду нижнего белья

Эксцентричная американская модель Ким Кардашьян изменила название своего бренда утягивающего нижнего белья. Теперь это торговая марка SKIMS Solutionwear.

Напомним, ранее телезвезда хотела назвать свою продукцию Kimono, но этой идее воспротивились жители Японии. Прислушавшись к ним, американка изменила решение и 26 августа представила новую версию бренда в Instagram.

«Мне нравится идея, что изделия будут ближе к чьему-то цвету кожи, облегая удивительно мягкими и поддерживающими тканями, которые подчеркнут лучшие части нашего тела», — рассказала Кардашьян.

Она отметила, что будет производить изделия от ультрамаленьких размеров до самых больших. Запуск новой марки запланирован на 10 сентября.

Нравится ли вам идея Ким Кардашьян с бельем телесных цветов?