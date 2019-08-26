НОВОСТИ

Жасмин привезла семилетнюю дочь на «Новую волну» в Сочи

Певица позировала в гипюровом платье на красной дорожке конкурса в компании маленькой Маргариты.

Жасмин привезла семилетнюю дочь на «Новую волну» в Сочи
Жасмин (Фото: Globallookpress.com)

Певица Жасмин, как и многие другие российские знаменитости, не смогла пропустить «Новую волну». На конкурс в Сочи знаменитость приехала в компании семилетней дочери Маргариты. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежие кадры с красной дорожки светского мероприятия. Певица выбрала для выхода в свет черное гипюровое платье и босоножки в тон к наряду.

В комментариях к снимкам Жасмин подметила, что прекрасно понимает Филиппа Киркорова, который часто берет с собой на «Новую волну» своих детей — Аллу-Викторию и Мартина. Певица не сомневается, что дети получают огромный заряд позитивных эмоций, посещая подобные шоу. По мнению артистки, ее коллеги тратят много времени на выбор вечернего туалета, драгоценностей, нанесение макияжа. А дети относятся ко всей суете взрослых без лишнего волнения.

«Моя Маргарита, которая некоторые вещи пока воспринимает буквально на вопрос прессы: «Ну как тебе красная дорожка?!» — отреагировала: «Дорожка?.. Ну, коврик как коврик, вроде»», — не без юмора отметила Жасмин.

К слову, исполнительница Ани Лорак приехала на «Новую волну» без своей дочери Софии. Еще в прошлом году девочка пошла в первый класс. Малышка сопровождала маму на музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЖасминЗвездный стильФестиваль "Новая волна-2019"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин привезла семилетнюю дочь на «Новую волну» в Сочи
Интересно?
Поделись с друзьями: