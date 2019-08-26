Жасмин привезла семилетнюю дочь на «Новую волну» в Сочи

Певица Жасмин, как и многие другие российские знаменитости, не смогла пропустить «Новую волну». На конкурс в Сочи знаменитость приехала в компании семилетней дочери Маргариты. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежие кадры с красной дорожки светского мероприятия. Певица выбрала для выхода в свет черное гипюровое платье и босоножки в тон к наряду.

В комментариях к снимкам Жасмин подметила, что прекрасно понимает Филиппа Киркорова, который часто берет с собой на «Новую волну» своих детей — Аллу-Викторию и Мартина. Певица не сомневается, что дети получают огромный заряд позитивных эмоций, посещая подобные шоу. По мнению артистки, ее коллеги тратят много времени на выбор вечернего туалета, драгоценностей, нанесение макияжа. А дети относятся ко всей суете взрослых без лишнего волнения.

«Моя Маргарита, которая некоторые вещи пока воспринимает буквально на вопрос прессы: «Ну как тебе красная дорожка?!» — отреагировала: «Дорожка?.. Ну, коврик как коврик, вроде»», — не без юмора отметила Жасмин.

К слову, исполнительница Ани Лорак приехала на «Новую волну» без своей дочери Софии. Еще в прошлом году девочка пошла в первый класс. Малышка сопровождала маму на музыкальной премии «МУЗ-ТВ».