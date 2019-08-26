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Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды

Звездная мать гордится дочерью, которая в 23 года уже занялась бизнесом.

Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды
Анастасия Заворотнюк гордится своей предприимчивой дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda

23-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна запустила собственную линию одежды и аксессуаров. Об этом гордая за ребенка мать-актриса сообщила своим подписчикам в Instagram. Она поведала, что бренд называется D8 Moscow. Аня и ее подруга сами разрабатывали дизайн продукции и отбирали материалы создания вещей.

«Первая коллекция разошлась на ура. По-моему, получилось стильно, актуально, красиво и функционально — все как любят современные девушки», — похвасталась Анастасия.

В комментариях под этим постом Анна поблагодарила маму за помощь и назвала ее своей самой главной опорой. Поклонники отмечают, что девушка растет вся в родителей: и отец у нее бизнесмен, и мама в свое время не только снималась в сериалах, но и занималась недвижимостью.

Эта позитивная новость слегка разбавила весь тот негатив, который в последние дни окружает Анастасию Заворотнюк. Напомним, ранее в сети появилась информация, что 48-летняя актриса лечится от онкологии за границей. Ее друзья и коллеги тут же поспешили назвать эту новость фейком, однако официального опровержения от звезды так и не поступило.

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Анастасия ЗаворотнюкАнна Заворотнюкбизнесвумендизайнерская одежда

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Дочь Анастасии Заворотнюк выпустила собственную линию одежды
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