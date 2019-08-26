В Египте сфотографировали двойника Стива Джобса

Пользователи Интернета активно обсуждают «ложную» смерть Стива Джобса. На сайте Reddit появилась фотография из Египта, на которой запечатлен мужчина, сидящий на улице за столом со своими друзьями. Герой снимка очень похож на покойного создателя корпорации Apple. Волосы, бородка, очки — все аналогично тому, каким запомнили известного изобретателя. Вдобавок мужчина сидит в задумчивой позе, что делает его еще более похожим на покойного.

Напомним, Стив Джобс является «отцом» компьютеров и смартфонов Apple. Его изобретения сделали своего создателя одним из богатейших американцев, но при этом мужчина всегда одевался скромно и обладал природной харизмой. Он умер в 2011 году от рака поджелудочной железы. После его смерти ходили слухи, что человек с такими деньгами и технологиями просто не мог умереть: либо он инсценировал свою кончину, либо сохранил свой мозг, чтобы потом воскреснуть. На фоне этих сплетен не удивительно, что фотография из Египта наделала в Сети столько шума.

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А вы верите в то, что Стив Джобс не умирал?