Вышла финальная книга о «девушке с татуировкой дракона»

В Швеции вышла последняя книга, посвященная героям фильма «Девушка с татуировкой дракона». Как сообщает ТАСС, завершающее произведение называется «Та, которая должна умереть».

Напомним, эта запутанная история началась с книжной трилогии «Миллениум» писателя Стига Ларссона. Первая книга назвалась «Девушка с татуировкой дракона». Он придумал историю о детективе-журналисте и девушке-хакере. Ее вначале экранизировали в Швеции в 2009 году, потом в Голливуде в 2011-ом (главные роли сыграли актеры Дэниел Крэйг и Руни Мара). У автора были планы на продолжение, но он умер даже раньше, чем были изданы его книги. Смерть мужчины была довольно нелепой: из-за неработающего лифта он поднялся в свой офис на седьмой этаж, и там у него случился обширный инфаркт.

Труд Ларссона продолжил другой писатель Давид Лагеркранц. Четвертая книга называлась «Девушка, которая застряла в паутине». В 2018 году в Голливуде сняли фильм с таким же названием. И вот в свет вышла уже шестая и последняя часть. Автор признается, что считает ее лучшей из серии.

Сюжет коснется исследований человеческих генов и распространения ненависти в социальных сетях. Последнее отсылает читателей к «фабрикам троллей», популярным в России в начале 2000-ых годов.

А вы смотрели «Девушка с татуировкой дракона»? Как вам?