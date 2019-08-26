Дождались: Дочка Тарасова и Костенко сказала свое второе «главное слово»

Сначала счастье выпало папе, а вот теперь и мама получила свою порцию удовольствия

Дочка футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сказала свое самое главное слово. Именно так это событие расценила мама девочки.

Она поделилась в Instagram видео, на котором девочка отчетливо произносит «мама».

Модель признается, что ее счастью нет предела. А вот отец только довольно ухмыляется, ведь слово «папа» Милана сказала уже давно.

Подписчики Анастасии поздравили молодую маму с таким приятным событием и отметили, что «ради этого стоит жить». Были и особенно внимательные, которые успели сосчитать сколько у девочки прорезалось зубов – насчитали восемь штук.

А еще не пропустили мимо тот факт, что звездные родители прокололи крошке ушки. Годовалая девочка носит драгоценные серьги, папа явно не скупится и хочет видеть свою принцессу самой красивой.

Надо отметить, что Милана не единственная дочка Дмитрия Тарасова. В первом браке у него растет Ангелина. После развода с мамой девочки футболист исправно платил алименты на содержание наследницы, но бывшая супруга все же обратилась в суд, так как зарплата мужчины постоянно растет, а сумма на содержание ребенка — нет.

Фемида встала на сторону истца, а Тарасова обязали выплатить накопившиеся долги. С учетом пересчета сумма составила 7 миллионов рублей, который он недавно перечислил на счет девочки, пишет 7Days.ru.