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Муж Валерии критически отнесся к девушке 20-летнего Арсения

Иосиф Пригожин высказался о возлюбленной младшего сына исполнительницы.

Муж Валерии критически отнесся к девушке 20-летнего Арсения
Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Globallookpress.com)

20-летний Арсений Шульгин не скрывает отношений с моделью Анной Аверьяновой. Молодые люди встречаются на протяжении четырех лет. В недавнем интервью супруг певицы Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заверил, что негативное отношение к возлюбленной Арсения сложилось у семьи из-за того, что Аня стала отвлекать юношу от карьеры пианиста. На момент знакомства с Аверьяновой сыну исполнительницы было всего шестнадцать лет. По словам Пригожина, ради девушки младший наследник его супруги был готов на все.

«Ушел из дома и, вместо того чтобы получать образование, стал зарабатывать деньги», — приводит «Экспресс газета» слова супруга Валерии.

Пригожин уверяет: он просил возлюбленную Арсения повлиять на него, помочь ему вернуться к учебе. Даже предлагал молодым людям жить с ними в одной квартире.

«Все было бесполезно», — сетует Иосиф.

Супруг Валерии подметил, что ему до сих пор не нравится возлюбленная Арсения. И свое отношение к Анне он не изменил. По словам Пригожина, он просто смирился с выбором юноши.

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Тэги:

ВалерияЗвездные детиИосиф Пригожин

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Муж Валерии критически отнесся к девушке 20-летнего Арсения
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