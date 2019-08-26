«Меня могут убить»: Числов боялся вставать с постели и голодал 10 дней

Звезда фильмов «Легенда № 17», «Каменская» и «МУР есть МУР» Александр Числов всегда вел закрытый образ жизни. Шесть лет назад он пережил смерть сестры, а этим летом стало известно, что у 54-летнего актера проблемы со здоровьем. 16 августа в СМИ появилась информация, что он был госпитализирован. Врачи диагностировали у него проблемы с дыханием — пневмонию.

Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен Числову. Ведущий Андрей Малахов рассказал, что еще три месяца назад артист принимал участие в съемках и строил планы на будущее, но последние 50 дней он не встает с кровати и отказывается покидать квартиру. Александр Владимирович уверен, что если покинет дом, то останется без жилья. Первым в студии появился Борис Реутов, друг актера.

«Дело в том, что в мае или апреле месяце мне Саша позвонил и сказал, что он сделал дарственную племяннице Светлане. Что вообще не хочет в этой квартире жить, что ему очень тяжело. Там у него живет Денис какой-то. Денис живет с Андреем. Какая-то в общем нездоровая обстановка в квартире. В июле месяце он сказал, что не может здесь находиться, что поедет к маме», — рассказал Борис Васильевич.

Он признался, что тогда встретился с артистом и не узнал его. «Я его два года не видел. Я ужаснулся. Во-первых, левая нога огромного размера. Ни в одну обувь нога не входит. Дышит тяжело, отдышка», — вспомнил мужчина. Ему пришлось помочь Числову дойти до квартиры. Это было в городе Юхта, Амурской области. По словам Реутова, там артист хотел лечь в больницу, но он его отговорил, так как считает, что в Москве специалисты лучше.

В итоге мужчина был обеспокоен, когда по возвращению домой Александр Владимирович ему не позвонил. Борис Васильевич позвонил его племянница. Светлана заверила, что все хорошо, но при этом отметила, что ее родственник лежит в постели, а она вызывает ему скорую, когда это нужно, но актер отказывается от госпитализации. А позже сам Числов позвонил другу и попросил его спасти. Именно Реутов сообщил о бедственном положении звезды советского кино Андрею Малахову.

Корреспонденты передачи побывали дома у Числова. Он действительно не встает с кровати, болеет. «Я боюсь, что меня могут убить, отравить. Я дней десять точно не ел. Мне кажется, что мне подкладывают какие-то таблетки, травят. Примерно догадываюсь, кто мог бы меня убить. Денис Сервитов — звезда наша, живет в соседней комнате», — рассказал артист. Он также признался, что около месяца не вставал с постели и не выходил из квартиры, так как боится, что может лишиться жилья. Корреспонденты попытались помочь мужчине встать, но из-за боли Александр Владимирович не смог этого сделать.

«Помогите мне выйти из этого состояния!» — попросил он.

Гости в студии были шокированы увиденным. Некоторые вспомнили, что актер часто выпивал и совсем не скрывал этого. Однако корреспонденты вызвали скорую помощь и после уговоров Числов согласился поехать в больницу на обследование. Он был очень истощен, а его ступни сильно опухли.

После это в студии появилась племянница актера Светлана Андрианова. Она сразу поблагодарила Малахова за то, что он помог госпитализировать ее дядю. Женщина призналась, что ее родственник давно болеет, но ехать к врачу он отказывался. «Он не подпускает к себе. Я могу поменять памперс, но он не подпускает к себе», — попыталась оправдаться героиня, когда гости в студии стали ее обвинять в том, что она не следила за Числовым.

Объяснила Светлана и ситуацию с дарственной. «Давайте начнем с того, что в 2013 году он написал завещание на меня на эту квартиру. Ровно полгода назад он стал мне звонить и говорить, что ему поступают угрозы, хотят отнять квартиру. Я сказала, что если он хочет жить спокойно, то пусть оформит все на меня», — пояснила женщина.

Гости в студии разделились на два лагеря. Одни поверили Светлане, а другие считают, что она могла, но не захотела помочь дяде, когда он заболел.

А вы как считаете, кто виноват в том, что артист почти две недели ничего не ел?