Помощник Горбачева опроверг информацию об ухудшении здоровья политика

В беседе с Teleprogramma.pro Павел Палажченко призвал не верить словам Андрея Разина.

Помощник Михаила Горбачева опроверг новость о том, что состояние здоровья 88-летнего политика ухудшилось до критического. Несколько часов назад такую информацию сообщил известный продюсер Андрей Разин.

Журналисты портала Teleprogramma.pro дозвонились до руководителя отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-Фонда» Павла Палажченко, и тот заверил, что Разин не знает реального положения вещей.

«Кто такой Разин? Почему он что-то знает? — возмутился собеседник издания. — Мы опровергаем его утверждения».

О реальном состоянии здоровья Михаила Сергеевича, правда, Палажченко не стал ничего говорить, сославшись на то, что не может каждый день давать информацию о самочувствии шефа.

Напомним, Горбачев несколько месяцев провел в больнице, но трудиться не прекращал. По некоторым источникам, он практически не покидает медучреждение.