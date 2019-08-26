Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта

68-летнего Петра Мамонова прооперировали в одной из столичных клиник. Ранее сообщалось, что актера госпитализировали с инфарктом миокарда. Так, представителям прессы удалось связаться с супругой артиста — Ольгой. Женщина подтвердила информацию о том, что Петра Николаевича доставили в одну из московских больниц после приступа.

Он почувствовал себя плохо ночью. Все произошло на даче. Вместе с женой Мамонов отдыхал в своем загородном доме. По словам Ольги, она не решилась вызвать бригаду «скорой помощи», потратив три часа, чтобы довезти мужа до города. Только после этого артиста доставили в больницу. В клинике Мамонов находится с субботы, 24 августа.

По уточненным данным, актер перенес операцию. Медики оценивают состояние пациента как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

«А я бы даже сказала, что хорошее (состояние. — Прим. ред.). Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — приводит ТАСС слова супруги Петра Мамонова.

Сам актер никаких комментариев не дает. Артист находится в отделении реанимации.