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Жасмин похвасталась прозрачным белым платьем

Певица устроила динамичную фотосессию на берегу моря.

Жасмин похвасталась прозрачным белым платьем
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Жасмин опубликовала на своей странице в Instаgram красивую серию фотографий, где она запечатлена на берегу моря. Все снимки сделаны в динамике — певица в прозрачном белом платье на бретлях, с плотным чехлом, бежит босиком по воде (стильные белые босоножки на высоком каблуке она держит в руках).

В подписи к снимкам свое платье звезда назвала «невероятным», а еще рассказала, что бесконечно любит воду. Она воспринимает ее в любом проявлении, будь то бассейн, душ, море или просто проливной дождь.

Жасмин призналась, что вода действует на нее успокаивающе, усиливает позитивные мысли. Еще в воде она чувствует себя защищенной и верит, что все возможно и все получится.

Еще она рассказала, что в детстве очень любила бегать под дождем, причем без зонта, и теперь бы с радостью это сделала бы, но боится, что ей «окружающие вызовут скорую».

Море — ее безусловная стихия, а душ для нее почти физически может смыть любой неудачный день. В бассейне, когда просто плавает, ее может накрыть волна позитива. Знаменитость предполагает, что, возможно, это внутриутробная память, «когда нам было тепло и хорошо в «воде», и мы были под защитой».

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водаЖасминПевица

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Жасмин похвасталась прозрачным белым платьем
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