НОВОСТИ

«Его состояние резко ухудшилось»: Андрей Разин рассказал о здоровье Горбачева

Уже несколько месяцев 88-летний политик находится в больнице.

«Его состояние резко ухудшилось»: Андрей Разин рассказал о здоровье Горбачева
Состояние здоровья Михаила Горбачева критической. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram о самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева. Ранее в Сети появилась информация, что здоровье известного политика значительно ухудшилось и последние месяцы он провел в больнице. Якобы 88-летний мужчина уже почти не ходит, организм истощен множеством болезней.

Разин рассказал, что созвонился с родственниками Михаила Сергеевича и те подтвердили, что его состояние резко ухудшилось, сейчас оно близко к критическому. Артист попросил всех уважать пожилого человека и не использовать данную ситуацию для упреков в его политической деятельности.

Напомним, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в последние месяцы Михаил Горбачев продолжал активно трудиться, писал новую книгу, встречался с людьми, даже прокомментировал западный сериал «Чернобыль».

У политика хватает недругов. Многие уже почти 30 лет винят его в развале СССР, что не могло не сказаться на здоровье политика. Однако он не раз заявлял, что еще крепок и идейные противники рано «хоронят» его.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РазинМихаил Горбачев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Его состояние резко ухудшилось»: Андрей Разин рассказал о здоровье Горбачева
Интересно?
Поделись с друзьями: