«У нас не вышел роман»: Жанна Агалакова покинула Нью-Йорк

Известная тележурналистка жила в Нью-Йорке последние шесть лет. Переезд за океан стал для нее и приключением, и испытанием одновременно. Другой континент, язык, культура, но она справилась… Только вот домом самый яркий мегаполис для нее так и не стал.

«Прощай, Нью-Йорк. У нас не вышел роман, хотя мы оба старались», — объявила о своем решении Агалакова в Instagram.

Телеведущая добавила, что есть огромное количество вещей в Штатах, по которым она будет скучать.

«Конечно, мое сердце останется с моими друзьями, Центральным парком и хипстерскими кафе, яркими праздниками, набережной Бруклин Хайтс, паромом на Стэйтен Айленд», — рассказала она, а также заметила, что горячо полюбила американское щедрое солнце, снежные бури и круглосуточную доставку в любой конец города.

А вот в список того, что тележурналистка постарается поскорее забыть, попадет местный метрополитен и мусорные завалы на улицах по средам.

Впрочем, в Москве мы Жанну все равно не увидим. Но разве что проездом… Ведь со дня на день девушка приступает к работе на новом месте. Агалакова останется на Первом и возглавит французское бюро телеканала в Париже.