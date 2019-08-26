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«Полицейский с Рублевки» Роман Попов сбросил 40 килограммов

Об этом 34-летний актер обмолвился в комментариях на странице у режиссера Алексея Нужного.

«Полицейский с Рублевки» Роман Попов сбросил 40 килограммов
https://www.instagram.com/romapopoff/

35-летняя звезда комедийного ситкома сбрасывает и набирает вес с завидной периодичностью… Как-то он уже худел из-за травмы ноги. Вот и в этот раз актер решил похвастаться собственными успехами. И где? На странице Instagram своего коллеги — режиссера Алексея Нужного.

Алексей, к слову, завел разговор совсем на другую тему. А именно о лишнем весе Евгения Кулика из проекта «Я худею».

Но все внимание на себя перетянул Роман Попов. Актер, сделавший лишний вес своей фишкой, всерьез за себя взялся.

Да, и каждому бы такую силу воли. Ведь, если верить мужчине, то он сбросил целых 40 килограмм всего за пару месяцев.

«Не думал, что лайкну что-то с Женей, — иронизировал звезда «Полицейского с Рублевки» в свойственной ему манере. — Но я похудел на 40 килограмм и перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах».

Напомним, ранее Попов уверял всех вокруг, что не собирается худеть, да и некогда ему заниматься такой ерундой.

«В силу моей профессии не удается есть четыре раза в день по чуть-чуть, только один раз и как правило ночью», — сообщил тот будучи гостем на Comedy Club. Но время, да и желание, видимо, все-таки нашлось.

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«Полицейский с Рублевки»«Я худею»Алексей НужныйЕвгений КуликРоман Попов

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«Полицейский с Рублевки» Роман Попов сбросил 40 килограммов
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