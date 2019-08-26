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Михаил Боярский объяснил, почему ему пришлось купить «Мерседес»

Знаменитому артисту теперь приходится часто возить детей и внуков.

Михаил Боярский объяснил, почему ему пришлось купить «Мерседес»
Михаил Боярский/instagram.com/boyarskiy_official/

По признанию Михаила Боярского, он не фанат походов по магазинам и покупок новых вещей. По его словам, он ненавидит выбирать одежду, поэтому может долгое время носить один и тот же костюм и одну и ту же рубашку.

Артист многие годы был доволен и советским автомобилем «Нива», пока его родные чуть ли не в ультимативной форме потребовали, чтобы он пересел на новую машину.

По словам знаменитости, ему пришлось уступить из-за их регулярных упреков, что, мол, все подумают, что он крохобор. «Поэтому купил «Мерседес», но он самый скромный из тех, что я выбирал», — приводит слова Боярского «СтарХит».

Впрочем, покупкой всеми любимый исполнитель роли Д’Артаньяна доволен. В последнее время он часто возит детей и маленьких внуков, а ведь в старенькой «Ниве» ремень безопасности отсутствует, да и коляска не помещается. Но главное, что в новой иномарке высокий уровень безопасности, поэтому родители малышей не волнуются, когда он с ними находится в дороге.

Напомним, у Михаила Боярского есть сын Сергей, дочь Елизавета, две внучки и два внука.

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Михаил Боярский объяснил, почему ему пришлось купить «Мерседес»
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