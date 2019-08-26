НОВОСТИ

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Супруга основателя «Звуков Му» сейчас находится вместе с мужем в больнице.

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
ПЕТР МАМОНОВ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Появилась новая информация о состоянии и лечении известного российского музыканта и актера Петра Мамонова, который, напомним, несколько дней назад перенес инфаркт. В короткой беседе с журналистами агентства РИА Новости актер сообщил, что он не может говорить, потому что его готовят к операции.

Эту информацию СМИ подтвердила и жена музыканта. По словам Ольги, она находится в больнице вместе с мужем и постарается попасть к супругу, если ее пустят. Супруга актера отмечает, что в последние два дня из-за выходных ничего не было понятно. В понедельник, 26 августа на работу вышли в врачи и главный врач и было решено провести операцию.

Напомним, основателя и лидера группы «Звуки Му» госпитализировали с инфарктом 24 августа. После этого артист попросил принести ему в больницу диски с проповедями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актербольницаинфарктоперацияПетр Мамонов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта
Интересно?
Поделись с друзьями: