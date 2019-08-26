Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Появилась новая информация о состоянии и лечении известного российского музыканта и актера Петра Мамонова, который, напомним, несколько дней назад перенес инфаркт. В короткой беседе с журналистами агентства РИА Новости актер сообщил, что он не может говорить, потому что его готовят к операции.

больше по теме Жена Мамонова прокомментировала состояние музыканта после инфаркта Самочувствие артиста ухудшилось, когда он был дома в 140 километрах от столицы.

Эту информацию СМИ подтвердила и жена музыканта. По словам Ольги, она находится в больнице вместе с мужем и постарается попасть к супругу, если ее пустят. Супруга актера отмечает, что в последние два дня из-за выходных ничего не было понятно. В понедельник, 26 августа на работу вышли в врачи и главный врач и было решено провести операцию.

Напомним, основателя и лидера группы «Звуки Му» госпитализировали с инфарктом 24 августа. После этого артист попросил принести ему в больницу диски с проповедями.