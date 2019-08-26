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Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем

Что стало причиной расставания неизвестно.

Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем
КСЕНИЯ РАППОПОРТ/INSTAGRAM

Актриса Ксения Раппопорт тщательно скрывает от общественности и прессы свою личную жизнь. Вот и второй брак звезды, который она заключила еще в 2016 году с ресторатором Дмитрием Борисовым стал настоящим событием и неожиданностью. Впрочем, и долгий роман перед этим пара скрывала.

Но вот новости о разводе супругов с некоторым опозданием, но все же просочились в прессу. По словам знакомых артистки, заявление о разводе Ксения подала еще в конце апреля и через месяц снова стала свободной, пишет «СтарХит». Что стало причиной расставания неизвестно.

Издание напоминает, что Борисов в свое время многим пожертвовал, чтобы быть вместе с актрисой. В Питере у него сталась бывшая жена и 10-летняя дочь, а его бизнес шел в столице заметно хуже, чем в Санкт-Петербурге.

Кстати, перед тем, как завязать отношения с бизнесменом, Раппопорт жила с актером Юрием Колокольниковым. У них родилась дочь София, но отношения это важное событие не спасло, они расстались.

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Актрисазвездный разводКсения РаппопортЮрий Колокольников

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Ксения Раппопорт развелась со вторым мужем
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