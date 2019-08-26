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Дочь Жасмин будет учиться в школе за 1,5 миллиона рублей в год

Маргарита хочет стать певицей, она уже умеет играть на фортепиано.

Дочь Жасмин будет учиться в школе за 1,5 миллиона рублей в год
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Певица Жасмин рассказала про будущее своей семилетней дочери Маргариты Шор, которая в это году пойдет в первый класс. Как рассказала артистка порталу «Дни.ру», ее дочка занималась в подготовительной группе, где все удивлялись ее способностям, она уже выучила таблицу умножения».

Учиться девочка будет в Ломоносовской школе, там кстати занимался и старший сын звезды Михаил. Согласно информации на официальном сайте этого учебного заведения, обучение стоит порядка 1,5 миллиона рублей в год.

Как призналась Жасмин, у Маргариты еще хорошие музыкальные способности, она хочет стать певицей. Девочка уже посещает музыкальную школу, умеет играть на фортепиано, у нее превосходные слух и голос.

Звезда также рассказала, что 22-летний Михаил обожает сестричку и буквально «носит ее на руках».

Напомним, Михаила артистка родила в первом браке от Вячеслава Семендуева. В 2011 году она вышла замуж за Илана Шора, которому подарила Маргариту и сына Мирона, ему три года.

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ЖасминЗвездные детиИлан ШорПевица

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Дочь Жасмин будет учиться в школе за 1,5 миллиона рублей в год
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