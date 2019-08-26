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Крутой отпраздновал 65-летие концертом на «Новой волне»

Юбилейный вечер композитора прошел в Олимпийском парке.

Крутой отпраздновал 65-летие концертом на «Новой волне»
https://www.instagram.com/igorkrutoy65/

Композитор отпраздновал свое день рождения еще в июле. Большой праздник для Крутого устроила жена, пригласив всех друзей и коллег на вечеринку в турецкий Бодрум в стиле «Великолепного века».

А вот следом Игорь Яковлевич отпраздновал памятную дату снова. Все, кто не смог поздравить мэтра на турецком берегу, сделали это на «Новой волне».

Причем, не словами, а песнями. На сцену вышли Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Дима Билан, Егор Крид, Александр Ревва, группа A’Studio…

Крутой же настолько растрогался, что благодарил каждого. Жал руку и говорил, что-то приятное, связывающее только их. А после вышел с теплыми словами и на сцену.

«Моя огромная благодарность и уважением им, потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины», — сказал Крутой.

Рядом с композитором в Сочи находилась также его жена и дочери. Любимые женщины виновника фестиваля не только поддержали близкого человека в день открытия, но и впервые спели песню.

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«Новая волна»Виктория КрутаяИгорь КрутойОльга Крутая

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Крутой отпраздновал 65-летие концертом на «Новой волне»
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