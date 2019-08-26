Алтайский депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены

А в июне на свой юбилей Владимир Попов приглашал Ивана Урганта.

Известная в 80-х годах прошлого века певица Си Си Кетч побывала на Алтае. Здесь она стала приглашенной звездой на частной вечеринке депутата краевого заксобрания — коммуниста Владимира Попова. Выступление звезды стало недешевым подарком политика для его супруги, которая накануне отметила свое 55-летие.

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По информации Telegram-канала «Барнаульский нытик», торжество прошло в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле. Примечательно также то, что еще в июне на свое 60-летие парламентарий приглашал в ведущие звездного шоумена Ивана Урганта.

Между тем, алтайский «Московский комсомолец» порассуждал на предмет того, из каких средств оплачивался этот аттракцион невиданной щедрости, ведь согласно декларациям о доходах, в прошлом году депутат АКЗС заработал 902 тысячи рублей, а его супруга и до семисот не дотянула.

Издание напоминает, что Владимир Попов в команде Михаила Евдокимова занимал пост вице-губернатора по аграрным вопросам, позже был главой одного из районов Алтайского края, а теперь – депутат регионального парламента.