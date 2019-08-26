Билан признался в любви к своему продюсеру Яне Рудковской

Дима Билан и Яна Рудковская сотрудничают уже больше десяти лет. И в их отношениях, со стороны, по крайней мере, кажется, царит мир и взаимопонимание. Они вместе могут не только работать, но и веселиться.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram певец посвяти своему продюсеру отдельный трогательный и душевный пост.

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«Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далекой , искренней и очень загадочной — одним словом — настоящая женщина! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия — люблю тебя дорогая ! Мы идем разными дорогами, но часто пересекаясь в ключевых, человеческий качествах — дорожить дружбой!» — признался артист.

Преданные поклонники звезды поздравили и даже где-то позавидовали тому, что такой человек в жизни у Билана есть. А вот не очень преданные и вообще случайные комментаторы начали предполагать, что Рудковскую и ее подопечного могут связывать не только дружеские чувства.

Напомним, буквально накануне Дима Билан поделился очень откровенным снимком в нижнем белье, чем вызвал небывалый ажиотаж в своем Instagram.