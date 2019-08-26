«Какую выбрать?»: Басков «зацепил» на вечер Аллегрову и Лолиту

Артист поинтересовался у фанатов, кому отдать предпочтение, блондинке или брюнетке.

В последнее время новости о личной жизни Николая Баскова немного затмили сообщения о его творческой деятельности. В частности, в СМИ обсуждалось заявление Анастасии Волочковой, которая опровергла слухи о том, что е роман с артистом, якобы, был постановочным.

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Как-будто подогревая интерес к его отношению с противоположным полом, Николай в своей новой публикации в социальной сети Instagram опубликовал шуточный пост – совместный снимок с Лолитой Милявской и Ириной Аллегровой.

«Зацепил на вечер девчонок, брюнетку и блондинку, не знаю какую выбрать…… похоже мне повезло», — подписал фотографию Басков.

Подписчики живо отозвались на пост звезды и начали предлагать самые разные способы отбора, вплоть до подбрасывании монетки. Кое-кто предложил провести вечер сразу с двумя «девчонками».

«Ох, Николай вам и правда повезло. Девчонки обе хороши», — признаются комментаторы.

Ну, а особо острые на язык подписчики предложили артисту, чтобы не ошибиться, выбрать Филиппа Киркорова.