Марине Хлебниковой посоветовали срочно обратиться к косметологу

События последних лет в жизни Марины Хлебниковой – самоубийство мужа и последующий за этим тяжелый стресс — негативно отразились не только на психологическом состоянии звезды 90-х, но и на внешности певицы. Если раньше Марина тщательно следила за собой, то сейчас и без макияжа на публике появиться может.

Пластические хирурги советуют певице срочно посетить косметолога, ведь морщины звезды видны уже не вооруженным глазом. Как отмечает хирург Никита Сарамков, у Хлебниковой нависает избыточная кожа на верхнем и нижнем веке, а также имеются грыжевые выпячивания. Потому без круговой блефаропластики с миопексией, пишет «Собеседник».

А вот с помощью классической или эндоскопической подтяжки лица звезде можно справиться с выраженным птозом средней и нижней зоны лица. Не обойтись певице и без филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Они освежат лицо и избавят от морщин.

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Но при этом, медики советуют артистке начать себя любить с новой силой. Для этого нужно высыпаться, употреблять здоровую пищу, заняться спортом и чувствовать себя счастливой.