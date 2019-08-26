Сын Сергея Лазарева мечтает стать певцом

Сергей Лазарев, как любой другой родитель, обожает свой пятилетнего сына Никиту. Об этом можно судить хотя бы по множеству милых постов с малышом в социальной сети Instagram. Более того, даже свое масштабное шоу «N-тур» певец посвятил Никите.

больше по теме Настоящий ковбой: Сергей Лазарев взял в руки лассо Певец примерил ковбойский стиль для новой фотосессии.

До последнего времени мальчик не бывал на концерте звездного папы, но полгода назад все же пришел. И, по словам Лазарева, был до слез растроган выступлением Сергея. Кстати, Никита свое будущее до последнего времени с музыкой, шоу-бизнесом, творчеством не связывал. Он мечтал быть пожарным.

Однако, на открытии «Новой волны-2019» в Сочи звезда признался, теперь его мальчик тоже хочет стать певцом. Никита уже научился позировать перед камерой, улыбаться. Так что, по словам Сергея Лазарева не за горами тот период, когда он начнет брать сына в туры, пишет «Вокруг ТВ».

Кстати, одна из последних совместных публикаций в Сети артиста с сыном – снимок из импровизированной фотосессии, в которой Сергей и Никита выбрали для себя одинаковые образы в стиле family look. На них были клетчатые рубашки и джинсы, образ дополняли белые кроссовки.