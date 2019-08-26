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У Божены Рынски будет ребенок от Малашенко

Светская львица рассказала, что на свет появится девочка.

У Божены Рынски будет ребенок от Малашенко
БОЖЕНА РЫНСКА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Давно не было ничего слышно о вдове медиаменеджера Игоря Малашенко Божене Рынске. И вот накануне светская львица на своей странице в Facebook поделилась радостной новостью – в скором времени она станет мамой. Ребенка покончившего с собой Малашенко и журналистки вынашивает суррогатная мама. Уже известен и пол малыша – это будет девочка.

Божена признается, что в ее жизни еще бывают тяжелые периоды, но предать будущую Евгению Игоревну Малашенко, которая будет полностью зависеть от нее, она не может. Поэтому старается вытянуть себя из депрессии вместе с врачами.

Кроме того, Рынска рассказала, с помощью социальных сетей ей придется собирать деньги, чтобы заплатить вторую часть гонорара суррогатной маме, поскольку все ее средства ушли на оплату американских адвокатов. По словам Божены, она надеется воспитать дочку в любви и уважении к отцу, а пока занята поисками кроватки и коляски для малышки.

Напомним, тело Игоря Малашенко в испанском доме медиаменеджера нашла экономка. Тогда Рынска заявляла, что его бывшая жена Елена Пивоварова могла специально стравить экс-супруга, с которым незадолго до смерти она занималась бракоразводным процессом. Малашенко похоронили в Москве 18 марта.

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Божена Рынскаборьба с депрессиейВдовасуррогатная мать

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У Божены Рынски будет ребенок от Малашенко
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