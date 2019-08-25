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Леонтьев объяснил возвращение жены из Штатов в Москву

Певец рассказал, что Людмила хочет походить по театрам и увидеться со всеми друзьями.

Леонтьев объяснил возвращение жены из Штатов в Москву
https://www.instagram.com/valera_leontiev/

Только этой весной народный артист купил новую виллу в Майами. Певец потратил целое состояние, чтобы любоваться океаном с балкона. Только вот супруга и муза исполнителя, Людмила Исакович, внезапно решила вернуться в Москву.

На открытии «Новой волны» артист рассказал, что Людмила заскучала в Штатах и надеется ближайшие несколько месяцев провести в столице.

«Да не переживайте вы так, у нее все хорошо. Но захотела пожить в Москве, что в этом такого?, — сказал артист журналистам на фестивале. — Она планирует свой день и время так, как захочет. Лежит на диване, смотрит сериалы, ходит в театры».

Певец добавил, что его жена — женщина самостоятельная и в его деньгах не нуждается. Однако, если ей не будет хватать, то он с радостью даст. К тому же Леонтьев не раз говорил, что обожает водить жену по вкусным ресторанам. И вместе открывать новые блюда.

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Тэги:

«Новая волна»Валерий ЛеонтьевЛюдмила Исакович

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Леонтьев объяснил возвращение жены из Штатов в Москву
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