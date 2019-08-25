НОВОСТИ

Детский благотворительный фонд открестился от патронажа принца Эндрю

Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми (NSPCC) отказалось от патронажа принца Эндрю после шумихи с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном.

Детский благотворительный фонд открестился от патронажа принца Эндрю
Благотворительные фонды отказываются работать с принцем Эндрю. Фото: Global Look Press

Один из крупнейших благотворительных фондов Британии был вынужден отказаться от патронажа принца Эндрю.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как общественность надавила на организаторов Национального общества предупреждения жестокого обращения с детьми ((NSPCC).

Активистов возмутило, что на сайте фонда среди его патронов продолжало числиться имя герцога Йоркского после того, как его уличили в дружбе с преступником-миллиардером, который обвинялся в растлении несовершеннолетних.

На сайте королевской семьи говорится, что принц Эндрю — патрон NSPCC — организации, целью которой является покончить с жестким обращением с детьми и благодаря которой было собрано 250 миллионов фунтов стерлингов.

Однако NSPCC была вынуждена откреститься от такого близкого знакомства с герцогом. «Принц Эндрю больше не является нашим патроном, он действительно поддерживал нашу компанию «Точка» (Full Stop), но она завершилась в 2009 году», — цитирует заявление Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяобвинения в домогательствахпринц Эндрю

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Детский благотворительный фонд открестился от патронажа принца Эндрю
Интересно?
Поделись с друзьями: