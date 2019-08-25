Детский благотворительный фонд открестился от патронажа принца Эндрю

Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми (NSPCC) отказалось от патронажа принца Эндрю после шумихи с преступником-миллиардером Джеффри Эпштейном.

Один из крупнейших благотворительных фондов Британии был вынужден отказаться от патронажа принца Эндрю.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как общественность надавила на организаторов Национального общества предупреждения жестокого обращения с детьми ((NSPCC).

Активистов возмутило, что на сайте фонда среди его патронов продолжало числиться имя герцога Йоркского после того, как его уличили в дружбе с преступником-миллиардером, который обвинялся в растлении несовершеннолетних.

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На сайте королевской семьи говорится, что принц Эндрю — патрон NSPCC — организации, целью которой является покончить с жестким обращением с детьми и благодаря которой было собрано 250 миллионов фунтов стерлингов.

Однако NSPCC была вынуждена откреститься от такого близкого знакомства с герцогом. «Принц Эндрю больше не является нашим патроном, он действительно поддерживал нашу компанию «Точка» (Full Stop), но она завершилась в 2009 году», — цитирует заявление Daily Mail.