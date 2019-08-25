Охлобыстин объяснил, почему перестал быть священником

По его мнению, из-за актерской карьеры он наносил церкви имиджевый урон.

Недавно Иван Охлобыстин представил свою книгу «Записки упрямого человека». После презентации произведения он дал большое интервью, где затронул множество личных тем. Одна из них касалась церкви, которая занимает в жизни звезды сериала «Интерны» особое место.

Десять лет назад Охлобыстин попросил Патриарха Кирилла освободить его от сана. Тогда актер говорил, что буквально пару лет, и он вернется в церковь. Но до сих пор этого так и не произошло.

Спустя столько времени артист, наконец, озвучил истинную причину своего решения. Описывая ситуацию, Охлобыстин отметил, что ему «служилось комфортно». Однако при этом он наносил церкви имиджевый урон, пишет «Комсомольская Правда».

«Развились социальные сети, и было много очень критики. Хороших отзывов обо мне было много, но и плохих тоже. В какой-то момент меня могли лишить сана. Для меня это было бы очень плохо», — вспомнил тот момент многодетный отец.

Тогда Иван Охлобыстин обратился к Патриарху и договорился, что пока работает на съемочной площадке, священником не будет.

На решение звезды сериала «Интернов» повлиял еще один фактор.

«Большую часть жизни мы прожили на площади 48 квадратных метров. И вдруг появилась возможность выкупить дом в деревне, в Троице-Лыково», — признался артист.

Тогда Охлобыстину предложили цену за эту недвижимость, что была намного ниже рыночной. Но даже такая стоимость сильно била по бюджету семьи.

«Меня выручили: у меня очень хороший круг друзей и знакомых, три человека дали мне в долг по очень крупной сумме. А потом, чтобы эти долги отдать, надо было работать. А самое денежное, ребята, это кино», — добавил Иван.

Отметим, сейчас актер занят сразу в нескольких проектах, один из которых – сериал «Полярный 17».