«Сам пошел на капельницу»: актер театра Ермоловой заступился за Меньшикова

Олег Меньшиков руководит театром Ермоловой в центре Москвы семь лет. За это время режиссер ни разу не пропустил репетиций и сам выходил на сцену. А потому и уход из жизни одной из самых ярких актрис театра — 79-летней Александры Назаровой воспринял как личную драму. Взял на себя всю организацию похорон. А вот присутствовать не смог.

Олегу Евгеньевичу стало плохо самому. Народного артиста экстренно госпитализировали в больницу. Коллеги уверены, что тот не справился с волнением. Однако в Сети также появилась информация о некачественном алкоголе, якобы употребленном Меньшиковым.

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«Тот, кто пишет, что Меньшиков пьет, хоть раз видел его пьяным? Я вот за все время — ни разу, — возмутился актер театра Алексей Шейнин. — Он даже чуть выпившим себе появиться не позволял. А тут пошли, видите ли, слухи, что у него запои. Недавно говорили с Галиной Боголюбовой, нашим завлитом, так вот она общается с ним довольно плотно и разговаривала с ним в полдесятого вечера, еще до того, как он попал в больницу. И она рассказывала, что он сам пошел на капельницу, потому что почувствовал какую-то слабость в организме. Но и вообще последние пару дней чувствовал себя неважно. И имеет на это право в свои годы».

Актер добавил, что не потерпит подобных разговоров о худруке.

«Вообще-то, говоря по-мужски за такое морду бьют. Так что не надо придумывать того, чего нет», — добавил он.

Напомним, в последнее время кроме большой занятости в театре Олег Меньшиков запустил еще и собственный YouTube — канал. Режиссер периодически выпускает ролики под названием «ОМ» в формате интервью.

А отказать мэтру в беседе не смогли даже Алла Пугачева, Данила Козловский, Виктор Сухоруков, Слава Полунин и Федор Конюхов.