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«Допозировалась»: Маликову укусила оса во время фотосессии на пляже

19-летняя студентка МГИМО делала снимки в белоснежной тунике за 20 евро.

«Допозировалась»: Маликову укусила оса во время фотосессии на пляже
Стефания Маликова любит демонстрировать модные наряды. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Стефания Маликова отдыхает на морском курорте. 19-летняя дочь певца Дмитрия Маликова не раскрывает своего места пребывания. Студентка МГИМО каждый день делится новыми снимками с побережья, демонстрируя эффектные наряды.

Так, Стефания опубликовала очередную порцию фотографий, представ в белоснежной короткой тунике. По словам девушки, она приобрела ее на пляже за 20 евро. Однако во время фотосессии произошел небольшой инцидент – девушку укусила оса.

«Все было так хорошо, но потом меня укусила оса… Допозировалась», – рассказала Стефания подписчикам.

Фолловеры посоветовали девушке принять меры, чтобы укус насекомого не вызвал отек.

Ранее Стефания Маликова устроила праздник живота и накупила фастфуда, который по ее словам, она съела на ужин. Поклонники дочери Маликова удивились вкусовым предпочтениям Стеши, заметив, что она очень стройная, поэтому может позволить себе плотный ужин.

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звездный образинцидентновая фотосессияСтефания Маликова

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«Допозировалась»: Маликову укусила оса во время фотосессии на пляже
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