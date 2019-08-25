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В Сети появились снимки Кейт и Уильяма в Балморале

Герцоги Кембриджские приехали в шотландский замок, чтобы пообедать с Елизаветой II.

В Сети появились снимки Кейт и Уильяма в Балморале
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: globallookpress.com

Королева Великобритании Елизавета II собрала почти всю свою большую семью в шотландском замке в Балморале. Неделя выдалась для королевских наследников трудной – сына королевы принца Эндрю обвинили в связи с преступником-педофилом, а Меган и Гарри британцы раскритиковали за использование дорогостоящего частного самолета.

Тем не менее принц Уильям и Кейт Миддлтон нашли время, чтобы присоединиться к королеве и ее супругу Филиппу. Герцоги Кембриджские прилетели в Балморал, чтобы провести здесь остаток летних каникул.

Кейт Миддлтон в Балморале. Фото
Кейт Миддлтон выглядела максимально естественно. Фото: dailymail.co.uk

В Сети появились снимки Кейт и Уильяма, которые на Range Rover приехали в поместье, чтобы пообедать с Елизаветой II. В отличие от герцогов Сассекских, пара воспользовалась бюджетным рейсом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Балморале. Фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Балморал бюджетным рейсом. Фото: dailymail.co.uk

93-летняя королева была одета в клетчатый килт, шерстяной джемпер и темно-зеленое пальто без рукавов. Она была замечена папарацци, когда садилась в автомобиль, чтобы объехать поместье.

Елизавета II лично объезжает свое поместье. Фото
Елизавета II лично объезжает свое поместье. Фото: dailymail.co.uk

А 98-летний принц Филипп в это время гулял по территории замка со своей дочерью принцессой Анной.

Кейт Миддлтон выбрала для отдыха на природе свитер цвета хаки и классические синие джинсы-скинни. Свой образ супруга принца Уильяма дополнила большим оранжевым рюкзаком.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКоролева Елизавета IIПринц Уильям

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В Сети появились снимки Кейт и Уильяма в Балморале
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