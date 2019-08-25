Директор Ротару опроверг информацию о раке у певицы

В последнее время в сети все чаще появляются слухи о неважном самочувствии народной артистки. Говорили, что 72-летняя певица уехала на все лето в Крым, где восстанавливается после тяжелого лечения от рака. Там у звезды есть дача вдалеке от любопытных глаз.

Однако директор звезды не только опроверг эту информацию, но и добавил, что София Михайловна в этом году и до Крыма то доехать не успела из-за большого количества дел.

«Большую часть времени артистка по-прежнему проводит в Киеве, — рассказал Сергей Лавров. — Не скрою, София Михайловна наблюдается у врача. Но это не рак, а регулярное медицинское обследование, которое она проходит в пригороде Франкфурта», сообщает сайт «Комсомольская Правда».

Кроме того, Лавров добавил, что артистка регулярно бывает в Италии. В стране спагетти и лазаньи Ротару проходит детокc-программу. Именно разработанная под особенности ее организма диета и позволяет народной артистке выглядеть на десять, а то и двадцать лет моложе.

«Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины», — продолжил помощник Софии Михайловны.