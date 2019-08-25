47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж

Своего избранника актриса тоже пока скрывает от публики.

Елена Корикова неожиданно призналась поклонникам, что вышла замуж. 47-летняя актриса опубликовала в Instagram откровенный пост, сообщила, что очень счастлива. Звезда сериала «Бедная Настя» рассказала, что начала сниматься с 17 лет, играя разнохарактерных героинь, но только сейчас нашла время, чтобы быть собой. Актриса поведала, что теперь намерена много путешествовать, заниматься обустройством дома и ничего никому не доказывать.

В ответ на сообщение подписчики пожелали актрисе встретить любящего мужчину.

«Передам своему мужу», – ответила звезда фолловеру.

Также поклонники заметили, что на правой руке Кориковой появилось обручальное кольцо. Актриса вышла замуж в тайне и пока не желает выносить свою личную жизнь и на всеобщее обсуждение и рассказывать о своем избраннике.

Напомним, Елена Корикова была замужем дважды. Первый раз актриса узаконила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым, от которого Корикова родила сына Арсения. Во второй раз актриса вышла замуж за режиссера Максима Осадчего. В 2011-2013 годах встречалась с актером Сергеем Астаховым.