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47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж

Своего избранника актриса тоже пока скрывает от публики.

47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж
Елена Корикова обрела женское счастье. Фото: globallookpress.com

Елена Корикова неожиданно призналась поклонникам, что вышла замуж. 47-летняя актриса опубликовала в Instagram откровенный пост, сообщила, что очень счастлива. Звезда сериала «Бедная Настя» рассказала, что начала сниматься с 17 лет, играя разнохарактерных героинь, но только сейчас нашла время, чтобы быть собой. Актриса поведала, что теперь намерена много путешествовать, заниматься обустройством дома и ничего никому не доказывать.

Елена Корикова рассказала о муже. Фото
Елена Корикова рассказала о муже. Фото: instagram.com/korikova_official/

В ответ на сообщение подписчики пожелали актрисе встретить любящего мужчину.

«Передам своему мужу», – ответила звезда фолловеру.

Также поклонники заметили, что на правой руке Кориковой появилось обручальное кольцо. Актриса вышла замуж в тайне и пока не желает выносить свою личную жизнь и на всеобщее обсуждение и рассказывать о своем избраннике.

Напомним, Елена Корикова была замужем дважды. Первый раз актриса узаконила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым, от которого Корикова родила сына Арсения. Во второй раз актриса вышла замуж за режиссера Максима Осадчего. В 2011-2013 годах встречалась с актером Сергеем Астаховым.

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Елена Кориковатайная свадьба

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47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж
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