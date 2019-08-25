Верник оправдал сына за выходку с пятитысячной купюрой

Актер пояснил, что скандальная фотография Григория - всего лишь кадр из нового фильма.

55-летний актер оказался в центре скандала. Только виной тому не он сам, а его 19-летний сын Григорий. Парень пошел по стопам отца, поступив во МХАТ.

Только вот его имя прозвучало отнюдь не в спектакле, а в соцсетях. Наследник выложил фотографию, на которой тот вытирает нос пятитысячной купюрой. Парня тут же осудили, в том числе лидер группы «Ласковый Май» Андрей Разин.

На защиту сына встал звездный отец. Игорь объяснил, что Гриша всего-то снимается в кино и фотография — кадр со съемочной площадки.

«Рабочее название проекта — «Интересное кино». И вот сын в нем как раз и снялся. Вместе со своим однокурсником Гриша сыграл гламурного подонка», — прокомментировал историю Верник в эфире радио «Комсомольская правда».

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Нашлось, что добавить и самому виновнику конфликта. «Если я задел чьи-то чувства своим постом, — прошу прощения, но не надо все воспринимать настолько буквально», — добавил тот в Instagram.