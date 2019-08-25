Круиз на миллион: главный критик джета Маркл зафрахтовал супер-яхту

Британский ведущий Пирс Морган потратил небольшое состояние на аренду элитного судна для 10-дневного морского путешествия по Европе.

Пирс Морган стал одним из самых жестких критиков Меган Маркл и принца Гарри за то, что те воспользовались услугами частных джетов после проводимой ими компании по защите экологии.

Ранее он также раскритиковал сицилийский «слет миллионеров» по эко-проблемам с участием герцога Сассекского, куда весь бомонд прибыл на личных самолетах и супер-яхтах.

больше по теме Героиня Vogue от Маркл обвинила Англию в расизме и получила ответ Актриса Джамила Джамиль вмешалась в скандал с джетом Сассексов заявив, что летать обычными рейсами им небезопасно.

Однако, как выяснилось, красиво жить хочется всем — даже такому «принципиальному» товарищу, как Морган. Если ранее он публиковал фото на борту самолета в эконом-классе в пику Сассексам, мол вот, летаю и ничего, то следующая серия снимков представляет собой яркий контраст.

На них он снят на фоне элитной супер-яхты Sunseeker Manhattan 70, стоимостью миллион фунтов стерлингов, на которой он отправляется в 10-дневное путешествие из Южной Франции в Монако вместе с двумя сыновьями.

Аренда судна на этот срок стоит 200 тысяч фунтов стерлингов (более 16 миллионов рублей).

«Мой офис на ближайшие 10 дней», — подписал Пирс один из снимков.



Экипаж яхты состоит из двух человек. На борту находится четыре каюты с двумя спальными местами, есть внушительная гостиная, офис и много места для принятия солнечных ванн, пишет Mirror.