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Бывший возлюбленный Виктории Бони женился во второй раз

Избранницей французского миллиардера стала блондинка с пышными формами.

Бывший возлюбленный Виктории Бони женился во второй раз
Виктория Боня пока никак не отреагировала на свадьбу экс-бойфренда. Фото: instagram.com/victoriabonya/

Бывший избранник Виктории Бони – 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран сыграл свадьбу во второй раз. Снимки с торжественной церемонии бракосочетания он опубликовал на своей странице в Instagram.

Избранницей бизнесмена стала блондинка с пышными формами. Невеста выбрала для торжества белое свадебное платье с открытыми плечами и длинную фату. На Андюране был строгий костюм.

Пьер Андюран и его новая жена. Фото
Пьер Андюран женился на блондинке с пышными формами. Фото: instagram.com/pierreandurand2/

Напомним, первой супругой бизнесмена стала российская модель Евгения Слюсаренко, с которой предприниматель расписался в 2011 году. Пара рассталась в 2014 году, а официально развелась лишь в 2016 году.

О романе Андюрана со звездой «Дома-2» Викторией Боней стало известно во время проведения Каннского фестиваля в 2018 году, когда Боня появилась на красной дорожке с новым спутником.

Казалось, что отношения пары складываются идеально, а звезда «Дома-2», наконец, обрела своей счастье. Позже в СМИ появилась информация, что Боня якобы сообщила, что Андюран заплатил ей за роман и совместное появление на публике.
Однако французский миллиардер опроверг эти сведения.

Пьер Андюран заявил, что не любит привлекать внимание к своей персоне и бизнесу, так как считает, что это может навредить его репутации. Он рассказал, что расстался с Боней, потому что считает ее лживой и фальшивой девушкой.

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Виктория Бонявторая свадьбаПьер Андюран

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Бывший возлюбленный Виктории Бони женился во второй раз
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