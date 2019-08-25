Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли

Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Причины госпитализации называли разные. Сначала озвучили версию, что ему стало плохо после пары рюмок спиртного.
Затем актер театра Сергей Бадичкин выдвинул уже другое предположение. По его мнению, здоровье Меньшикова подорвал стресс, который он испытал из-за смерти его коллеги, Александры Назаровой.
В театре Ермоловой обе версии опровергли. Представитель учреждения добавил, что история про срочную госпитализацию и реанимацию не имеет никакого отношения к реальности.
«Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться», — цитирует представителя театра издание «Московский Комсомолец».
Он также добавил, что Меньшиков плановый поход в больницу постоянно откладывал из-за разных обстоятельств. Сначала Олег Евгеньевич не мог уделить себе время из-за плотного рабочего графика, а затем случилась трагедия с Александрой Назаровой. Тогда театр имени Ермоловой и сам Олег Евгеньевич занялись подготовкой к похоронам и церемонии прощания.
Напомним, Александра Назарова скончалась 20 августа из-за проблем с легкими. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.