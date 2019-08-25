НОВОСТИ

Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли

По словам представителей театра имени Ермоловой, актер находится на плановом обследовании.

Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Олег Меньшиков Фото:globallookpress.com

Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Причины госпитализации называли разные. Сначала озвучили версию, что ему стало плохо после пары рюмок спиртного.

Затем актер театра Сергей Бадичкин выдвинул уже другое предположение. По его мнению, здоровье Меньшикова подорвал стресс, который он испытал из-за смерти его коллеги, Александры Назаровой.

В театре Ермоловой обе версии опровергли. Представитель учреждения добавил, что история про срочную госпитализацию и реанимацию не имеет никакого отношения к реальности.

«Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться», — цитирует представителя театра издание «Московский Комсомолец».

Он также добавил, что Меньшиков плановый поход в больницу постоянно откладывал из-за разных обстоятельств. Сначала Олег Евгеньевич не мог уделить себе время из-за плотного рабочего графика, а затем случилась трагедия с Александрой Назаровой. Тогда театр имени Ермоловой и сам Олег Евгеньевич занялись подготовкой к похоронам и церемонии прощания.

Напомним, Александра Назарова скончалась 20 августа из-за проблем с легкими. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

госпитализация звездыОлег Меньшиковопровержение слухов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли
Интересно?
Поделись с друзьями: