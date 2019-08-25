Информацию о госпитализации Меньшикова в реанимацию опровергли

Накануне, 24 августа, появились сообщения, что директор и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию. Причины госпитализации называли разные. Сначала озвучили версию, что ему стало плохо после пары рюмок спиртного.

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Затем актер театра Сергей Бадичкин выдвинул уже другое предположение. По его мнению, здоровье Меньшикова подорвал стресс, который он испытал из-за смерти его коллеги, Александры Назаровой.

В театре Ермоловой обе версии опровергли. Представитель учреждения добавил, что история про срочную госпитализацию и реанимацию не имеет никакого отношения к реальности.

«Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться», — цитирует представителя театра издание «Московский Комсомолец».

Он также добавил, что Меньшиков плановый поход в больницу постоянно откладывал из-за разных обстоятельств. Сначала Олег Евгеньевич не мог уделить себе время из-за плотного рабочего графика, а затем случилась трагедия с Александрой Назаровой. Тогда театр имени Ермоловой и сам Олег Евгеньевич занялись подготовкой к похоронам и церемонии прощания.

Напомним, Александра Назарова скончалась 20 августа из-за проблем с легкими. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.