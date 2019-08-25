Оксана Федорова показала фрагмент детского кастинга

Телеведущая записала на видео, как подростки демонстрируют свои таланты.

Оксана Федорова стала членом жюри по отбору юных моделей. 41-летняя телеведущая опубликовала видеофрагмент, показав, как проходит детский кастинг. В кадре подростки продемонстрировали свои актерские таланты.

«Кастинг», – подписала видео Федорова.

Телеведущая не стала уточнять название проекта, куда ведется отбор детей.

Некоторые фолловеры с недоумением отнеслись к ролику, заявив, что не понимают, зачем детям становиться моделями.

Другие поклонники оценили внешность «Мисс Вселенной-2002», отметив, что Оксана Федорова выглядит сногсшибательно.

«Оксана, какая красивая девушка, не видела ещё такой красоты», – высказалась подписчица знаменитости.

Ранее Оксана Федорова продемонстрировала четыре стильных образа с костюмами, вызвав восхищение поклонников. Телеведущая считает, что в брюках можно выглядеть женственно и элегантно.